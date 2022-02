Realme 9 Pro dostanie dwa kolory obudowy. Madhav Sheth udostępnia teaser

Realme 9 Pro to telefon, którego premiera jest blisko. Madhav Sheth udostępnił oficjalny teaser przed debiutem telefonów. Grafika ujawnia nam planowane kolory obudowy. Do wyboru będą dwie opcje. Są to gradientowe odcienie. Wiemy, że seria Realme 9 Pro zostanie zaprezentowana w połowie tego miesiąca.

Realme 9 Pro to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Dziś już wiemy, że oficjalna premiera odbędzie się w połowie lutego. CEO marki, czyli Madhav Sheth, postanowił więc zacząć podgrzewać atmosferę przed debiutem. Udostępnił teaser, który ujawnia nam szykowane kolory obudowy.

Teaser, który udostępnił Madhav Sheth ujawnia nam, że Realme 9 Pro będzie miał co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to gradientowe odcienie o nazwach Glittery Red oraz Sunrise Blue. Oba widać na poniższej grafice i mogą z pewnością się podobać.

Premiera Realme 9 Pro w połowie lutego

Debiut serii Realme 9 Pro zbliża się wielkimi krokami. Oficjalna premiera telefonów odbędzie się za dwa tygodnie. Linia obejmie co najmniej dwa telefony. Dwa z dopiskiem Pro (jeden z Plus) oraz jeden 5G. Ceny wyciekły do sieci już jakiś czas temu, ale na razie są to kwoty dotyczące rynku indyjskiego. W Europie zapłacimy więcej.

