Realme 9 5G będzie podobny do poprzednika. Jest specyfikacja techniczna

Realme 9 5G to nadchodzący średniak marki. W sieci pojawiły się zdjęcia smartfona i jego specyfikacja techniczna. Telefon będzie bardzo podobny do poprzednika. Dotyczy to nie tylko designu, ale również jego wyposażenia. Wiemy, że Realme 9 5G otrzyma procesor MediaTek Dimensity 810 oraz poczwórny aparat fotograficzny.