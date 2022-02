Redmi K50 Pro Plus — nowy flagowiec Xiaomi może zadebiutować później

Redmi K50 Pro Plus to nadchodzący flagowiec Xiaomi, którego premiera jest blisko. Nowe plotki sugerują, że smartfon otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9000, ale na jego premierę trochę poczekamy. Najpierw w ofercie ma pojawić się Redmi K50 Gaming Edition z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Redmi K50 Pro Plus to flagowiec Xiaomi, który w plotkach pojawia się od miesięcy. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Wygląda jednak na to, że najpierw zobaczymy inny telefon z tej serii, a na to konkretne urządzenie poczekamy trochę dłużej. Co to za tajemniczy model?

Mowa o smartfonie Redmi K50 Gaming Edition. Ten telefon Xiaomi ma dostać procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tutaj spodziewamy się też ekranu OLED ze zwiększonym odświeżaniem obrazu. Będzie też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Nie zabraknie także baterii z technologią szybkiego ładowania.

Xiaomi w Redmi K50 Pro Plus umieści SoC MediaTeka

Wiemy, że Redmi K50 Pro Plus będzie smartfonem z innym procesorem. Tutaj Xiaomi planuje zrezygnować z rozwiązań Qualcomma na rzecz układu firmy MediaTek. Tym chipem ma być Dimensity 9000, w którym drzemie naprawdę duży potencjał. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Debiut jest jednak blisko.

