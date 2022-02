Nokia G21 w Geekbench. Specyfikacja techniczna jest bardzo budżetowa

Nokia G21 to nadchodzący smartfon HMD Global. Będzie to budżetowe urządzenie, co potwierdza częściowa specyfikacja techniczna, która wyciekła do sieci. Za sprawą benchmarku Geekbench. Pod obudową modelu Nokia G21 znajdzie się tani układ Unisoc. Wyposażenie telefonu będzie z niższej półki.