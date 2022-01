Sony Xperia 1 IV ma być konkretna. Wycieka częściowa specyfikacja

Sony Xperia 1 IV to nadchodzący flagowiec japońskiej marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że szykuje się konkretny smartfon, którego cena pewnie będzie bardzo wysoka. Zobaczmy sobie, czego mamy spodziewać się w Sony Xperia I IV i kiedy zobaczymy to urządzenie.

Sony Xperia 1 IV to smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2022 r. Będzie to flagowy model, o czym świadczy częściowa specyfikacja techniczna urządzenia, która wyciekła do sieci. Telefon zapowiada się ciekawie i powalczy z innymi modelami w półce premium. Cena na razie jest tajemnicą.

Sony Xperia 1 IV otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1, który będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca. Pod obudową ma znaleźć się bateria o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Pełna specyfikacja techniczna Sony Xperia 1 IV nieznana

Źródło informacji wspomina także o innych ulepszeniach, które obejmują m.in. aparat fotograficzny. Tutaj ma pojawić się udoskonalony teleobiektyw. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest jednak znana. To szczegóły, które na razie pozostają owiane tajemnicą. Debiut powinien odbyć się w drugim kwartale tego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło