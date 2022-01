Alldocube Smile X to tani tablet pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11. Urządzenie ma 10,1-calowy ekran i jego specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Z drugiej strony sprzęt zaprojektowano z myślą o prostszych zastosowaniach. Zobaczmy sobie, jaka jest cena tabletu Alldocube Smile X i co on oferuje.