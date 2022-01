Samsung Galaxy S22 Ultra — wszystko, co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec Koreańczyków, który zbliża się wielkimi krokami. Co już wiemy o tym telefonie? Smartfon był obiektem wielu przecieków. Cena czy specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S22 Ultra nie jest już tajemnicą. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać wraz z premierą urządzenia.

Samsung Galaxy S22 Ultra jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo premiera jest naprawdę blisko. Smartfon zostanie zaprezentowany za półtora tygodnia. Co już o nim wiemy? Okazuje się, że naprawdę sporo. Podsumowaliśmy dotychczasowe przecieki oraz plotki.

6,8-calowy ekran Dynamic AMOLED

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Rozdzielczość ekranu to QHD+ (1440 x 3080 pikseli). Będzie to panel wykonany w technologii LTPO, a więc zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz, a maksymalna jasność wyniesie aż 1750 nitów. Wiemy też, że zostanie pokryty nowym szkłem Gorilla Glass Victus. Oczywiście wyświetlacz pozwoli na pracę z użyciem dołączonego piórka S Pen.

W Europie procesor Exynos 2200

Wiemy, że Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma dwa różne procesory. W zależności do rynku dystrybucji będą to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lub autorski Exynos 2200. W Europie będzie to drugi z wymienionych układów. Zapewni on świetne możliwości z zakresu mobilnej rozgrywki dzięki implementacji GPU opracowanego we współpracy z firmą AMD. Chip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Poczwórny aparat fotograficzny 108 MP

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Zostanie on połączony z obiektywem o polu widzenia w postaci 85° i światłem przysłony f/1.8. Następnie mamy dwa teleobiektywy z matrycami 10 MP (z widokiem 11° i 36°). Wszystkie trzy kamerki zapewnią wsparcie dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu), ale rozwiązania zabraknie w obiektywie ultraszerokokątnym (120°) ze światłem f/2.2 oraz sensorem 12 MP. Parametry przedniego aparatu do selfie to 40 MP, f/2.2 i 80°. Będzie też autofocus.

Cena modelu Samsung Galaxy S22 Ultra niby bez zmian

Cena poszczególnych wersji smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra jest już w zasadzie znana. Kwoty poszczególnych modeli znajdziecie poniżej:

wersja z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane – 1249 euro (ok. 5660 zł)

wersja z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane – 1349 euro (ok. 6110 zł)

wersja z 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane – 1449 euro (ok. 6560 zł)

Ceny są więc niby bez zmian w porównaniu do poprzednika. Jednak trzeba mieć na uwadze, że producent dokonał cięć w pamięci i w podstawowej konfiguracji rozmiar RAM-u zaniżono do 8 GB. 12 GB znajdziemy tylko w droższych wariantach, co warto mieć na uwadze.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma baterię podobną do modelu sprzed roku. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy do 45 W. Jednak w opakowaniu z telefonem jej zabraknie. Gadżet trzeba będzie dokupić osobno.

Cztery kolory obudowy

Wiemy też, że Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma cztery kolory obudowy. Będą to ciemnozielony, biały, czarny oraz burgundowy. Rysik S Pen otrzyma tylko kolorowe końcówki wystające po schowaniu do otworu. Telefon ma wymiary 163,3 x 77,9 x 8,9 mm i waży 227 g. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką One UI 4.1. W sklepach model ma być dostępny od 25 lutego, co zostanie poprzedzone przedsprzedażą. Poniżej znana specyfikacja techniczna.

Samsung Galaxy S22 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3080 pikseli i 120 Hz

procesor Exynos 2200 lub Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 40 MP f/2.2 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

S Pen

czytnik linii papilarnych

163,2 x 77,9 x 8,9 mm

227 g

Android 12 z One UI 4.1

źródło: opracowanie własne