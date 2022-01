Redmi Note 11 Pro nadal z czujnikami Elliptic Labs i to jest problem

Redmi Note 11 Pro to nowa seria smartfonów Xiaomi. Znajdziemy w nich ten sam czujnik zbliżeniowy od Elliptics Labs, który w zeszłym roku w telefonach marki sprawiał problemy. Producent miał z nich zrezygnować, ale tak się jednak nie stało. Modele Redmi Note 11 Pro ponownie zostały wyposażone w to rozwiązanie.

Redmi Note 11 Pro 5G i wariant z LTE zostały zaprezentowane przez Xiaomi w tym tygodniu. Telefon otrzymały czujnik zbliżeniowy, który może sprawiać problemy. Pochodzi on od firmy Elliptic Labs i na to rozwiązanie użytkownicy mocno skarżyli się już w zeszłym roku. Miało dojść do zmiany rozwiązania, ale tak się nie stało.

Xiaomi w swoich telefonach również montowało czujnik zbliżeniowy od Elliptic Labs i sprawiał on liczne problemy. Te objawiały się nieprawidłowym działaniem funkcji. Wtedy marka obiecała, że wyeliminuje te niedogodności. Tak się jednak nie stało i w Redmi Note 11 Pro ponownie zaimplementowano taką samą technologię.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma czujnik Elliptic Labs z powodu niedoborów

Xiaomi w zeszłym roku twierdziło, że czujniki zbliżeniowe będą pozyskiwane od firmy Minghao Sensing. Jednak globalne niedobory komponentów sprawiają, że w Redmi Note 11 Pro zdecydowano się ponownie na rozwiązania Elliptic Labs. Pozostaje wierzyć, że ich działanie poprawiono i nie będziemy mieć do czynienia z błędami w funkcjonowaniu, na które skarżyli się użytkownicy w ostatnich miesiącach.

źródło