OnePlus 10 Ultra na schemacie. Ma aparat peryskopowy, którego nie ma Pro

OnePlus 10 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się później w 2022 r. W sieci pojawiły się schematy, które ujawniają nam design urządzenia. Co na nich widać? Jest to m.in. aparat peryskopowy, którego nie ma model Pro. Zobaczmy, co wiemy o OnePlus 10 Ultra i kiedy spodziewać się tego telefonu.

OnePlus 10 Ultra to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Światło dzienne ujrzały schematy i te ujawniają nam m.in. aparat peryskopowy, którego zabrakło w modelu Pro. Nie są one najnowsze, bo producent zastrzegł taki design już kilka miesięcy temu. Wygląda na to, że właśnie z myślą o nadchodzącym flagowcu.

Powyższe schematy ujawniają nam kamerę umieszczoną na podobnej wyspie, którą znamy już z modelu OnePlus 10 Pro. Widzimy jednak, że model Ultra dostanie aparat peryskopowy, a ten zapewni znacznie większe możliwości z zakresu zoomu. Specyfikacja techniczna nie jest jednak znana. Na te informacje poczekamy dłużej.

Design OnePlus 10 Ultra zbliżony do wersji Pro

Widzimy jednak, że design nowego flagowca będzie bardzo podobny do edycji Pro. OnePlus 10 Ultra otrzyma dosyć podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. Natomiast z przodu znajdzie się ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczone w narożniku. Warto dodać, że te schematy pochodzą z wniosku złożonego już przez producenta we wrześniu 2021 r.

