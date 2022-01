Samsung Galaxy S22 Ultra ma być trudno dostępny. Ciężko go będzie kupić

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, którego premiera ma być blisko. Plotki sugerują, że początkowo będzie go ciężko kupić. Dostępność flagowca ma być ograniczona przez około trzy miesiące. To oznacza, że nie każdy chętny klient będzie mógł nacieszyć się własnym Samsungiem Galaxy S22 Ultra niedługo po debiucie.

Samsung Galaxy S22 Ultra to wyczekiwany flagowiec, którego premiera jest już naprawdę blisko. Zapowiedź odbędzie się za niespełna dwa tygodnie. Tymczasem w sieci pojawiają się plotki obejmujące dostępność telefonu. Jeśli są prawdziwe, to początkowo może być jak z nowymi iPhone’ami, gdzie ciężko będzie go kupić.

Dostępność smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra może być ograniczona przez około trzy miesiące od debiutu. Tak więc taka sytuacja potrwa zapewne mniej więcej do połowy wiosny tego roku. Prawdopodobnie powiązane to jest z globalnym brakiem półprzewodników, co odbija się na wielu branżach. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Do premiery pozostało już badzo niewiele czasu.

Premiera modelu Samsung Galaxy S22 Ultra 9 lutego

Samsung Galaxy S22 Ultra zadebiutuje już 9 lutego w trakcie specjalnej konferencji Unpacked 2022. Tego dnia wszystko stanie się jasne. Rynkowy debiut zostanie oczywiście poprzedzony przedsprzedażą, która potrwa przez kilkanaście dni. Potem telefony trafią na rynek.

