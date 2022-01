Samsung Galaxy S22 Ultra oraz Tab S8 to nowe produkty koreańskiej marki, które zobaczymy 9 lutego. Tegoroczna konferencja Unpacked zapowiada się naprawdę ciekawie. Przyniesie nam sporo nowości, a tymczasem do sieci wyciekły promocyjne wideo. Są to dwa filmy i na jednym z nich możemy zobaczyć możliwości nowego piórka S Pen.

Wideo poświęcone smartfonowi Samsung Galaxy S22 Ultra widoczne jest poniżej. Dotyczy ono całej serii nowych flagowców, a więc także wersji Plus i wariantu z 6,2-calowym ekranem. Na nim mamy m.in. okazję zobaczyć planowane warianty kolorystyczne obudowy telefonów. Materiał jest bardzo kiepskiej jakości.

Natomiast poniżej widać materiał poświęcony tabletom z serii Tab S8. Na nim widać możliwości nowego piórka S Pen. Zobaczcie to koniecznie na poniższym filmie.

Samsung Galaxy S22 Ultra i Tab S8 na Unpacked 2022

Oba te produkty zostaną zaprezentowane w trakcie tej samej konferencji Unpacked 2022, która ma odbyć się już za niespełna dwa tygodnie. Potem ruszy przedsprzedaż. Samsung Galaxy S22 Ultra według ostatnich przecieków ma być trudno dostępny. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

