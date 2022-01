POOC F4 GT to jeden z nadchodzących smartfonów submarki Xiaomi. Telefon dostrzeżono w bazie IMEI, co przybliża go do rynkowego debiutu. Urządzenie było tam certyfikowane pod nazwą 21121210G. Zobaczmy, jak prezentuje się znana specyfikacja techniczna POCO F4 GT i kiedy można spodziewać się tego smartfona.

POCO F4 GT to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Xiaomi planuje wprowadzić to urządzenie na rynek w pierwszej połowie 2022 r. Wygląda na to, że debiut jest coraz mniej odległy, o czym świadczy certyfikacja tego urządzenia. Nowy model dostrzeżono w bazie IEMI.

Smartfon POCO F4 GT został dostrzeżony w bazie EMEI pod nazwą kodową 21121210G. To przybliża go do premiery. Specyfikacja techniczna telefonu ma objąć 6,67-calowy ekran OLED Full HD+ oraz potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe dwa mają dostać matryce 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Pełna specyfikacja techniczna POCO F4 GT nieznana

Poza tym wiemy, że smartfon otrzyma dużą baterię z obsługą szybkiego ładowania. POCO F4 GT ma być w rzeczywistości przebrandowanym jednym z telefonów z serii Redmi K50, których premiery spodziewamy się w lutym. Xiaomi na inne rynki wprowadzi je pod innymi nazwami. Wkrótce powinniśmy poznać kolejne szczegóły.

