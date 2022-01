Realme 9 Pro Plus z datą premiery. Debiut jest blisko

Realme 9 Pro Plus to wyczekiwany średniak. Data premiery właśnie przestała być tajemnicą. Telefon zostanie oficjalnie zaprezentowany w połowie przyszłego miesiącu. W sieci pojawił się teaser z dokładnym terminem. Zobaczmy, co już wiadomo o Realme 9 Pro Plus i kiedy go zobaczymy.