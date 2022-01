POCO M4 Pro 4G w drodze. To przebrandowany Redmi Note 11S

POCO M4 Pro 4G to kolejny średniak chińskiej marki. W rzeczywistości ma to być Redmi Note 11S zaprezentowany wczoraj. Tak więc design czy specyfikacja techniczna smartfona nie są już w zasadzie żadną tajemnicą. Zobaczmy, co znajdziemy w modelu POCO M4 Pro 4G i co zaoferuje ten smartfon.