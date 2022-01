OnePlus Nord CE 2 5G z datą premiery. Jest specyfikacja techniczna

OnePlus Nord CE 2 5G to nowy średniak Chińczyków. Premiera jest bardzo blisko i w sieci pojawiła się data premiery. Co prawda jeszcze niepotwierdzona, ale to pewnie kwestia najbliższych dni. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna OnePlus Nord CE 2 5G. Zobaczmy, co już wiadomo o tym smartfonie.