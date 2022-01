Lenovo Legion Phone 3 „Diablo” — smartfon do gier pozuje na renderach

Lenovo Legion Phone 3 to smartfon do gier z prawdziwego zdarzenia, który powstaje pod kryptonimem Diablo. Chińczycy szykują konkretny telefon do mobilnej rozgrywki. W sieci pojawiły się rendery oraz specyfikacja techniczna urządzenia. Smartfon Lenovo Legion Phone 3 ma być dostępny w dwóch wersjach.