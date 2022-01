Xiaomi CIVI doczekał się specjalnej wersji. To zimowa edycja smartfona, którą ogłoszono w Chinach. Urządzenie zapowiada się ciekawie i zostało zapakowane w nowe pudełko inspirowane zimą. W środku poza samym smartfonem Xiaomi CIVI znajdują się dodatkowe akcesoria, w tym puchowe etui.

Xiaomi CIVI to drugi lifestylowy smartfon w ofercie chińskiej marki, który miał premierę kilka miesięcy temu. Teraz doczekał się nowej wersji. To edycja zimowa, która firma ogłosiła na terenie Państwa Środka. Telefon w takim wydaniu z pewnością przypadnie do gustu płci pięknej. Zobaczmy sobie zawartość opakowania.

Zimowa edycja Xiaomi CIVI ma nowe pudełko inspirowane zimą. W środku znajdują się (poza samym telefonem) trzy akcesoria. Są to misiowe etui, specjalna torebka, do której można schować urządzenie czy zawieszka w kształcie kuli. Wygląda to z pewnością ciekawie.

Zimowa edycja Xiaomi CIVI tylko w Chinach

Taka wersja smartfona została na razie wprowadzona do sprzedaży na terenie Chin. Zimowa edycja Xiaomi CIVI zapewne pozostanie ekskluzywną tylko dla Państwa Środka. Zresztą jak sam ten telefon, bo marka nie zdecydowała się go wprowadzić do Europy. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,55-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

potrójny aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

166 g

Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło