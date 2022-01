Samsung Galaxy S20 FE w najniższej cenie na rynku. Promocja jakich mało

Samsung Galaxy S20 FE to eksflagowiec, który jest bardzo ciekawym smartfonem. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie kupić go najtaniej w Polsce, to mamy podpowiedź. Urządzenie dostępne jest w naszym sklepie i jego cena jest najniższa na rynku. Taka promocja na model Samsung Galaxy S20 FE to rzadkość.

Samsung Galaxy S20 FE to ciekawy smartfona, którego cena nie należała jednak do najniższych. Tymczasem w naszym sklepie Sferis została uruchomiona promocja na ten model. Urządzenie będziecie mogli nabyć za mniej niż 2 tys. złotych. Cena telefonu Samsung Galaxy S20 FE została obniżona do zaledwie 1977 złotych.

Samsung Galaxy S20 FE to smartfon z 6,5-calowym ekranem sAMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajduje się mocny procesor Snapdragon 865 z 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria telefonu ma pojemność 4500 mAh.

Ponadto Samsung Galaxy S20 FE wyróżnia się potrójnym aparatem fotograficznym z sensorami 12, 12 i 8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Miłym dodatkiem jest moduł NFC, który umożliwi m.in. na płatności zbliżeniowe telefonem w sklepach. Całość pracuje pod kontrolą Androida z zapowiedzianą aktualizacją do najnowszej wersji nakładki One UI 4.

Promocja na model Samsung Galaxy S20 FE w trzech kolorach

Wspomniana promocja dotyczy trzech różnych wariantów kolorystycznych obudowy smartfona. Poniżej znajdziecie odnośniki do wszystkich opcji. Warto dodać, że produkt dostępny jest także w ratach 0 proc.

