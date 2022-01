OnePlus Nord 2T to nowy średniak chińskiej marki. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy, co ten telefon ma do zaoferowania. Będzie to model ze średniej półki cenowej.

Smartfon OnePlus Nord 2T ma 6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy nowy procesor MediaTeka o nazwie Dimensity 1300. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca. Ma też pojawić się specjalna wersja z 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci na pliki.

OnePlus Nord 2T ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa mają matrycę 8 i 2 MP. Przednia kamerka ma robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera bardzo szybkie ładowanie o mocy 80 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord 2T – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1300

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 4500 mAh

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z OxygenOS 12

