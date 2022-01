MIUI 13 Global to międzynarodowa wersja nowego oprogramowania dla smartfonów Xiaomi i Redmi. Kiedy zostanie udostępniona i które modele dostaną ją w pierwszej kolejności? Jest lista smartfonów, na które uaktualnienie MIUI 13 Global trafi najpierw. Wiemy, że ma to nastąpić jeszcze w tym kwartale 2022 roku.

MIUI 13 Global zostało dziś ogłoszone zgodnie z zapowiedziami. To nowa nakładka, której aktualizacja będzie wkrótce wdrażana poza urządzeniami testerów. Firma zaczęła też implementować elementy oparte na Material You z Androida 12. Jak przedstawia się lista smartfonów Xiaomi oraz Redmi, które w pierwszej kolejności otrzymają to uaktualnienie? Wykaz poniżej.

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją do MIUI 13 Global

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Xiaomi Pad 5

Powyższa lista smartfonów obejmuje te modele, dla których aktualizacja będzie udostępniana jeszcze w tym kwartale. Z czasem telefonów będzie więcej i jest to tylko kwestią najbliższych tygodni. Na razie nowym oprogramowaniem marki będą mogli najpierw cieszyć się właściciele sprzętów wymienionych wyżej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło