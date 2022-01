Realme GT 2 Pro 5G blisko. Smartfon zdobywa dwa ważne certyfikaty

Realme GT 2 Pro 5G debiutował w Chinach na początku miesiąca. Na wariant global, który będzie dostępny w sprzedaży także w naszym kraju, cały czas czekamy. Wygląda jednak na to, że premiera jest nieodległa. Świadczy o tym certyfikacja telefonu.

Realme GT 2 Pro 5G global został dostrzeżony na stronach Google Play oraz NTBC. Nadane tam certyfikaty przybliżają telefon do debiutu. Co zresztą potwierdził niedawno sam CEO marki, Madhav Sheth, który zapowiedział dostępność międzynarodowej edycji telefonu na ten kwartał. Jednak dokładnej daty premiery nie podał.

Wcześniej Realme GT 2 Pro 5G uzyskał certyfikat BIS, co pozwala na wprowadzenie smartfona do sprzedaży w Indiach. Ceny w Europie nie będą niskie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że to najlepszy z dotychczasowych flagowców w ofercie tej marki. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT 2 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED QHD+ (3216×1440 pikseli) 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X65

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

