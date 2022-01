POCO X4 5G certyfikowany. Premiera smartfona coraz bliżej

POCO X4 5G to nadchodzący smartfon marki, którego premiera jest blisko. Świadczy o tym fakt, że telefon jest już certyfikowany. Pod taką właśnie nazwą dostrzeżono go na stronie jednego z urzędów. To oznacza, że od oficjalnej zapowiedzi modelu POCO X4 5G dzieli nas już niewiele czasu.