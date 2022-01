OnePlus 10 Ultra w drodze? Trwają testy nowego flagowca

OnePlus 10 Ultra to smartfon, który może być jeszcze ciekawszy od modelu Pro. To pierwszy raz, gdy słyszymy o takim telefonie. Coś jednak musi być na rzeczy. Źródło informacji twierdzi, że sprzęt znajduje się na etapie testów EVT. Co to takiego?

Faza EVT to inżynierskie testy walidacyjne, czyli bardzo ważny moment w projektowaniu urządzeń. W tym czasie dopracowywane są różne aspekty związane z zastosowanymi rozwiązaniami, które docelowo mają trafić do wersji finalnej. Koniec prac nad OnePlus 10 Ultra nie nastąpi więc na dniach, a dopiero najwcześniej za kilka(naście) tygodni.

O OnePlus 10 Ultra wiadomo bardzo niewiele

Smartfon OnePlus 10 Ultra będzie oczywiście flagowcem. Tak więc otrzyma najwydajniejszy układ Qualcomma czy też wysokiej klasy ekran AMOLED. Sam dopisek sugeruje nam, że telefon może być duży i na przykład otrzyma większy wyświetlacz od wersji Pro. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za kilka miesięcy. Premiera planowana jest na drugą połowę 2022 r.

