Google Pixel Notepad — cena będzie niższa od Galaxy Z Fold 3

Google Pixel Notepad to składany smartfon, który w plotkach pojawia się od dłuższego czasu. Jego premiera jest coraz bliżej i wygląda na to, że debiut jest bardzo nieodległy. Jak będzie cena? Tutaj nowe informacje dostarcza nam serwis źródłowy. Urządzenie nie ma być tak drogie, jak na przykład Samsung Galaxy Z Fold 3.

Jeśli przecieki są prawdziwe, to cena Google Pixel Notepad w podstawowej konfiguracji sprzętowej wyniesie 1399 dol. (ok. 5670 zł). Dla porównania Samsung Galaxy Z Fold 3 debiutował w cenie od 1799 dol. (ok. 7290 zł). Różnica jest więc naprawdę duża, bo wynosi aż 400 dol. Czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się z czasem.

Cena Google Pixel Notepad atrakcyjna

Tak więc cena Google Pixel Notepad na tle innych smartfonów ze składanymi ekranami prezentuje się naprawdę nieźle. Tego typu urządzenia są ogólnie droższe, ale pomału zaczyna to przebiegać w bardziej optymistycznym kierunku. Sprzęt ma jednak najpierw zadebiutować w Stanach Zjednoczonych, a dopiero z czasem trafi na inne rynki i tu mówi się o drugiej połowie 2022 r.

źródło