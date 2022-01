Xiaomi 12X Global i Redmi 10 2022 certyfikowane. Premiera coraz bliżej

Xiaomi 12 Global i Redmi 10 2022 to dwa nowe smartfony, których premiera jest blisko. Oba urządzenia są już certyfikowane, co przybliża je do debiutu. Premiera z pewnością jest nieodległa. Zobaczmy, co już wiadomo o telefonach Xiaomi 12 Global oraz Redmi 10 2022 i kiedy je zobaczymy.