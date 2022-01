Redmi Note 11S z datą premiery. Xiaomi potwierdza termin

Redmi Note 11S to smartfon submarki Xiaomi, który zobaczymy już po europejskim debiucie modeli z dopiskiem Pro. Niedawno indyjski oddział firmy zaczął podgrzewać atmosferę przed prezentacją. Teraz została ujawniona data premiery. Sprzęt zostanie pokazany w przyszłym miesiącu.

Datą premiery smartfona Redmi Note 11S jest 9 lutego. Xiaomi tego dnia zamierza zaprezentować to urządzenie w Indiach, gdzie urządzenie trafi do sprzedaży. Jego częściowa specyfikacja techniczna wyciekła do sieci wcześniej. Zobaczmy, co już wiadomo na temat wyposażenia tego konkretnego modelu.

Częściowa specyfikacja Xiaomi Redmi Note 11S już znana

Wiemy, że Redmi Note 11S otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity oraz potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor to Samsung HM2 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z Sony IMX355 8 MP oraz dodatkowy czujnik OmniVision OV2 2 MP. Pod obudową nie zabraknie także modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło