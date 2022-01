Mix Fold 2 to smartfon Xiaomi, który otrzyma składany ekran wykonany w technologii LTPO. Będzie to 8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2.5K. Poza tym pojawi się dodatkowy panel o przekątnej 6,7 cala z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Premiera telefonu Xiaomi Mix Fold 2 wydaje się być już całkiem nieodległa.

Xiaomi Mix Fold 2 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Wiemy, że ma otrzymać składany ekran o przekątnej 8 cali. Nowe informacje związane z tym telefonem dostarcza nam leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Czego się dowiadujemy?

Składany ekran z modelu Xiaomi Mix Fold 2 to 8-calowy panel OLED wykonany w technologii LTPO o rozdzielczości 2.5K . To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu. To w konsekwencji powinno przełożyć się na dłuższy czas pracy baterii na jednym naładowaniu. Są też informacje o drugim wyświetlaczu, który będzie dostępny po złożeniu.

Xiaomi Mix Fold 2 otrzyma nie tylko składany ekran LTPO

Przedni ekran smartfona Xiaomi Mix Fold 2 również ma być wykonany w technologii LTPO. Zaoferuje on rozdzielczość na poziomie 2.5K, a przekątna wyniesie 6,7 cala. Odświeżanie obrazu ma być zmienne w zakresie do 120 Hz. Na więcej informacji trzeba poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło