MIUI 13 Global zostanie zapowiedziane za dwa dni. Tymczasem aktualizacja trafia na modele Xiaomi Mi 11 Lite i Redmi Note 10 Pro oraz Note 10. Na razie w formie testowej i dostęp uzyskali użytkownicy w ramach programu Mi Pilot. Niedługo uaktualnienie do MIUI 13 Global dostaną wszyscy użytkownicy tych telefonów.

MIUI 13 Global jest już blisko. Oficjalna zapowiedź międzynarodowej wersji nakładki ma odbyć się w tym tygodniu. Tymczasem w ramach programu Mi Pilot dostęp do nowego oprogramowania uzyskali właściciele trzech kolejnych smartfonów. To Xiaomi Mi 11 Lite oraz Redmi Note 10 Pro i Note 10.

Aktualizacja MIUI 13 Global dla modelu Redmi Note 10 oznaczona jest ciągiem znaków V13.0.3.0.SKGMIXM, a dla wariantu Pro jest to V13.0.2.0.SKFMIXM. W przypadku Xiaomi Mi 11 Lite software oznaczono jako V13.0.2.0.SKQMIXM. Wszystkie trzy wersje oprogramowania bazują na tej samej edycji Androida.

MIUI 13 Global dla Xiaomi Mi 11 Lite i Redmi Note 10 Pro na Androidzie 12

W każdym z tych przypadków aktualizacja do MIUI 13 Global została oparta na systemie Android 12, czyli najnowszej wersji platformy Google. Jak już wspomnieliśmy, dostęp uzyskali użytkownicy ramach programu pilotażowego Mi Pilot. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to potem oprogramowanie zostanie skierowane do stabilnego kanału.

