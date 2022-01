Xiaomi 12 Ultra w high-endowej wersji otrzyma dużo pamięci

Xiaomi 12 Ultra to nowy smartfon, którego debiut jest coraz bliżej. Do wyboru będą różne wersje. Dowiadujemy się, że high-endowa konfiguracja sprzętowa zaoferuje naprawdę dużo pamięci. W przypadku miejsca na dane ma to być aż 512 GB. Oczywiście smartfon Xiaomi 12 Ultra otrzyma także inne wersje.

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale, choć może pod inną nazwą. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje obejmujące wersje telefonu. Wśród nich będzie high-endowa konfiguracja z dużym rozmiarem pamięci. Jakim dokładnie?

High-endowa wersja Xiaomi 12 Ultra ma otrzymać aż 512 GB pamięci na dane. Będzie to więc naprawdę sporo miejsca na pliki. Nie wiadomy, czy w tej konkretnym wariancie Snapdragon 8 Gen 1 będzie wspomagany przez 12 czy 16 GB RAM-u. To wyjaśni się dopiero z czasem, ale pierwsza opcja wydaje się być bardziej prawdopodobna.

Aparat Xiaomi 12 Ultra może być najlepszy w DxOMark Mobile

Xiaomi 12 Ultra będzie również pretendować do miana lidera w rankingu DxOMark Mobile. To oznacza, że otrzyma wysokiej klasy aparat fotograficzny. Zasugerował nam to niedawno jeden z przedstawicieli chińskiej marki na łamach własnego konta. Szczegółów jednak nie podano i te pewnie będą dochowywane w tajemnicy do premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło