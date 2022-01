Redmi Note 11 Pro 5G — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi Note 11 Pro 5G to wyczekiwany smartfon marki Xiaomi. Co już o nim wiemy? Okazuje się, że całkiem sporo. Znana jest specyfikacja techniczna oraz cena Redmi Note 11 Pro 5G. Urządzenie otrzyma 6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz czy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP.

Redmi Note 11 Pro 5G to smartfon, na który czeka wielu fanów marki Xiaomi. Oficjalna premiera już za kilka dni. Telefon zapowiada się ciekawie i był w ostatnim czasie obiektem licznych przecieków. Cena czy specyfikacja techniczna tego modelu nie stanowią już dla nas w zasadzie żadnych tajemnic. Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Smartfon Redmi Note 11 Pro 5G otrzyma 6,6-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED. Będzie to dobrej klasy wyświetlacz, który zaoferuje rozdzielczość Full HD+. Ponadto będzie w stanie prezentować obraz w 120 Hz i otrzyma podwyższoną częstotliwość próbkowania dotyku. W chińskim modelu pokazanym jesienią zeszłego roku można też liczyć na maksymalną jasność na poziomie do 1300 nitów. Czy tak będzie też w europejskim? O tym przekonamy się na dniach.

Procesor Qualcomma zamiast MediaTeka

Redmi Note 11 Pro 5G w Chinach otrzymał SoC MediaTek Dimensity 920 z obsługą sieci nowej generacji. W Europie będzie inaczej. Pod obudowę trafi układ Qualcomma i przecieki wskazują na procesor Snapdragon 69x. Będzie on wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem od Xiaomi

Pod obudową Redmi Note 11 Pro 5G znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Będzie ona wspierać technologię szybkiego ładowania od Xiaomi. Nie będzie to jednak HyperCharge o mocy aż 120 W, w które wyposażono chiński model. W Europie zostanie zaoferowane wsparcie dla ładowarki o mocy 67 W, co i tak jest dużo jak na urządzenie ze średniej półki cenowej.

Cena Redmi Note 11 Pro 5G wcale nie taka niska

Wiemy, że cena Redmi Note 11 Pro w edycji z 4G ma startować od 249 euro (ok. 1130 zł). To jednak dotyczy modelu z łącznością LTE. Za wersję z 5G zapewne zapłacimy co najmniej 50 euro więcej. Tak więc pewnie będzie to kwota od 299 euro (ok. 1350 zł). Podobnej spodziewajmy się więc w Polsce.

Potrójny aparat fotograficzny 108 MP i MIUI 13

Redmi Note 11 Pro 5G otrzyma potrójny aparat fotograficzny. Główny sensor od Samsunga ma matrycę 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełni kamerka 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli. Smartfon ma pracować pod kontrolą nowej nakładki Xiaomi, czyli MIUI 13. Jednak bazującej na starszym Androidzie 11, a nie 12.

Także w opcji z LTE

Redmi Note 11 Pro będzie dostępny w Europie również w opcji z modemem LTE. Ten model otrzyma inny procesor. Ma to być SoC MediaTek Helio G96 z obsługą 4G. Ma to być jedyna różnica. Pozostałe elementy wyposażenia nie ulegną zmianie. Specyfikacja techniczna telefonu w edycji z 5G widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 69x

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką MIUI 13

