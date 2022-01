Vivo Y21A to nowy smartfon marki z niższej półki cenowej. Premiera telefonu odbyła się w Indiach. Jak przedstawia się specyfikacja techniczna? Urządzenie jest bardzo podobne do modelu Y21e. Zobaczmy, co oferuje Vivo Y21A oraz jak prezentuje się cena tego smartfona.

Vivo Y21A dołącza do portfolio smartfonów chińskiej marki. Za nami premiera, która odbyła się w Indiach. Cena nie została podana, ale powinna zamknąć się na poziomie około 25 tys. rupii (ok. 1340 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Vivo Y21A i jego wyposażenie.

Smartfon Vivo Y21A jest bardzo podobny do modelu Y21e, ale ma inny procesor. To MediaTek Helio P22. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB. Ekran to 6,51-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+. Natomiast bateria ma pojemności 5000 mAh i wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W.

Vivo Y21A ma także podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Wspomagany jest on przez kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką FuntouchOS 11.1. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Vivo Y21A – specyfikacja techniczna

6,51-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P22

4 GB pamięci RAM (+ 1 GB wirtualnej)

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 2,4 + 5 GHz

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

model LTE

dual SIM

złącze USB

182 g

Android 11 z FuntouchOS 11.1

źródło