Huawei P50 Pro 5G w drodze. Jednak trafi na rynek pod marką TD Tech

Huawei P50 Pro 5G trafi na rynek. Nie będzie to jednak urządzenie sygnowane chińską marką, a inną. Ma to być TD Tech, które to już sprzedaje model Mate 40 po modyfikacjach. W Europie Huawei P50 Pro, którego premiera odbędzie się na dniach, zostanie pozbawiony modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.