Redmi Note 11 Pro 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie zadebiutuje z MIUI 13. Nie będzie jednak pracować pod kontrolą najnowszej platformy Google. Oprogramowanie z modelu Redmi Note 11 Pro 5G ma bazować na systemie Android 11, co jest pewnym rozczarowaniem.

Redmi Note 11 Pro 5G jest już blisko. Premiera smartfona odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wtedy też powinniśmy zobaczyć nakładkę MIUI 13 w wersji Global. Teraz dowiadujemy się, że urządzenie nie otrzyma najnowszej wersji platformy Google. Ma to być starszy Android 11.

Mamy 2022 rok i na rynek nadal trafiają nowe smartfony z systemem Android 11, co jest wielką szkodą. W przypadku Redmi Note 11 Pro 5G będzie podobnie, co warto mieć na uwadze. Na pocieszenie pozostaje to, że sama nakładka będzie w najnowszej wersji i tą jest MIUI 13.

Premiera Redmi Note 11 Pro 5G z MIUI 13 26 stycznia

Redmi Note 11 Pro 5G i MIUI 13 Global mamy zobaczyć już 26 stycznia. Wtedy Xiaomi organizuje specjalną konferencję, gdzie pokaże te nowości. Sam smartfon trafi na rynek także w opcji z modemem LTE. Tutaj znajdzie się procesor firmy Mediatek, a nie układ marki Qualcomm w postaci Snapdragona 690.

