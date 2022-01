Realme GT Neo 3 coraz bliżej. Jest specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 3 to nowy flagowiec chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Znana jest już specyfikacja techniczna telefonu. Co zaoferuje ten smartfon? Będzie to m.in. potrójny aparat z dwoma sensorami 50 MP czy wysokiej klasy ekran AMOLED E4. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o modelu Realme GT Neo 3.

Realme GT Neo 3 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do rynkowej premiery. Dostrzeżono go na stronie urzędu TENAA. Tam została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na nią okiem.

Smartfon Realme GT Neo 3 ma 6,62-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu ma być procesor MediaTek Dimensity 8000. SoC będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Realme GT Neo 3 ma też potrójny aparat fotograficzny z dwoma sensorami 50 MP (IMX766 i JN1) oraz jednym 2 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wiemy, że ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 65 W. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme GT Neo 3 – specyfikacja techniczna

6,62-calowy ekran AMOLED E4 Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8000

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

