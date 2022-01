Samsung Galaxy A53 5G w TENAA. Są zdjęcia i specyfikacja

Samsung Galaxy A53 5G został dostrzeżony na stronie TENAA. Tam pojawia się niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu oraz jego zdjęcia. Premiera zbliża się więc wielkimi krokami. Zobaczmy więc sobie, jak wygląda Samsung Galaxy A53 5G oraz co zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Samsung Galaxy A53 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale. Zwiastuje to strona chińskiego urzędu TENAA, gdzie dostrzeżono urządzenie. Tam opublikowano zdjęcia. Jest też niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu.

Smartfon Samsung Galaxy A53 5G ma 6,46-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Exynos 1200. Układ wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Samsung Galaxy A53 5G ma też poczwórny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 64, 12 i dwóch 5 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12, a więc także nakładki One UI 4. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A53 5G – specyfikacja techniczna

6,46-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Exynos 1200

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 + 5 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 12 z One UI 4

