Realme 9 Pro Plus blisko. Powalczy z Redmi Note 11 Pro 5G

Realme 9 Pro Plus i Redmi Note 11 Pro 5G to dwa smartfony, których premiera jest blisko. Powalczą o klientów w tej samej półce cenowej. W sieci pojawił się render i specyfikacja techniczna pierwszego telefonu. Zobaczmy sobie, jak Realme 9 Pro Plus wypada na tle konkurencyjnego modelu Redmi Note 11 Pro 5G.

Realme 9 Pro Plus to smartfon, którego debiut odbędzie się w lutym. Przed nami także premiera konkurencyjnego Redmi Note 11 Pro 5G, który zostanie pokazany w przyszłym tygodniu. Tymczasem do sieci wyciekają kolejne informacje. Mamy okazję zobaczyć render pierwszego telefonu. Znana jest także specyfikacja techniczna obu urządzeń.

Realme 9 Pro Plus będzie nieco mniejszy od Redmi Note 11 Pro 5G. Otrzyma 6,43-calowy ekran AMOLED 90 Hz. Inne są także procesory – MediaTek Dimensity 920 vs Snapdragon 690. Mniejsza będzie również bateria. To akumulator o pojemności 4500 mAh.

Tak więc Realme 9 Pro Plus wypada gorzej na tle Redmi Note 11 Pro 5G. O wszystkim jednak zdecydują ceny. Ten pierwszy smartfon powinien być tańszy. W przeciwnym wypadku tego starcia nie wygra. Specyfikacja techniczna obu telefonów widoczna jest poniżej i tam możecie ją sobie porównać.

Realme 9 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MedaTek Dimensity 920

do 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 +2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką producenta

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 690

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z nakładką MIUI 13

źródło