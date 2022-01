Samsung Galaxy S22 Ultra na nowych renderach. Dostanie One UI 4.1

Samsung Galaxy S22 Ultra to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy okazję zobaczyć jego rendery. Przy okazji źródło potwierdza One UI 4.1 oraz częściową specyfikację. Jakie kolory obudowy otrzyma smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra? Zobaczmy to sobie na oficjalnych grafikach.

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Te przybierają na sile. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe rendery. Ujawniają nam one planowane kolory obudowy. Tych będzie cztery, co wiemy nie od dziś. Ponadto źródło twierdzi, że telefon trafi na rynek z nakładką One UI 4.1, o czym też już słyszeliśmy w przeszłości.

Rendery smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra widoczne są wyżej i poniżej. Te prezentują nam cztery odcienie obudowy. Piórko S Pen jest w jednym kolorze i różnica w barwie występuje tylko w przypadku górnej części, która to będzie widoczna po schowaniu piórka do otworu w obudowie. Obejrzyjcie to na grafikach dołączonych do tego artykułu.

Samsung Galaxy S22 Ultra z nakładką One UI 4.1

One UI 4.1 to nowa nakładka Koreańczyków, która będzie bazowała na systemie Android 12. Nowości z tej wersji na razie nie są znane. Wiemy jednak, że Samsung Galaxy S22 Ultra będzie miał to oprogramowanie preinstalowane. Tak więc skorzystamy z niego zaraz po włączeniu telefonu.

