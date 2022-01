Samsung Galaxy S22 Ultra w najmocniejszej konfiguracji z 16 GB RAM

Samsung Galaxy S22 Ultra jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo oficjalna premiera nowego smartfona zbliża się wielkimi krokami. Teraz w sieci pojawiły się informacje dotyczące najmocniejszej konfiguracji sprzętowej flagowca. Pod jego obudową ma znaleźć się 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

Samsung Galaxy S22 Ultra w najmocniejszej konfiguracji otrzyma aż 1 TB miejsca na dane. To właśnie w tej konkretnej opcji ma pojawić się 16 GB pamięci RAM. Dostępność takiej wersji urządzenia może być jednak ograniczona. Prawdopodobnie do wybranych rynków.

Samsung Galaxy S22 Ultra z 16 GB RAM zapewne nie w Polsce

Możemy się spodziewać, że taki Samsung Galaxy S22 Ultra nie pojawi się w Polsce. Dostępność wariantu z 16 GB pamięci RAM i 1 TB miejsca na dane najpewniej zostanie ograniczona do części rynków. Na przykład Chin i podobnych państw. W Europie takie urządzenie może nie zostać wprowadzone do żadnego kraju, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło