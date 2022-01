Samsung Galaxy A53 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Teraz dowiadujemy się, jaka ładowarka ma pojawić się w opakowaniu tego telefonu. Ta nieco rozczarowuje, bo zaoferuje niską moc. Na szczęście sam smartfon Samsung Galaxy A53 5G powinien zaoferować szybsze prędkości ładowania.

Samsung Galaxy A53 5G to średniak koreańskiej marki, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Urządzenie jest certyfikowane, co przybliża je do rynkowego debiutu. Tymczasem nowe informacje ujawnia nam strona urzędu 3C i te dotyczą ładowarki, którą znajdziemy w pudełku z tym telefonem. Czego mamy się spodziewać?

Ładowarka dla smartfona Samsung Galaxy A53 5G ukrywa się pod nazwą kodową EP-TA200. Z informacji ujawnionych przez 3C wynika, że zapewni ona moc ładowania na poziomie 15 W. To niewiele na tle innych rozwiązań, które znamy obecnie. Na szczęście sam telefon powinien zaoferować szybsze ładowanie.

Samsung Galaxy A53 5G już blisko

Premiera modelu Samsung Galaxy A53 5G wydaje się być nieodległa. Urządzenie zbliża się wielkimi krokami i jego oficjalna zapowiedź powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale. Wiemy, że urządzenie otrzyma wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Natomiast na pleckach znajdzie się poczwórny aparat fotograficzny.

