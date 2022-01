Oppo Reno6 Lite to nowy średniak debiutujący w ofercie marki. Tak naprawdę nie jest to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model pokazany wcześniej. Jak prezentują się cena i specyfikacja techniczna telefonu? Zobaczmy, co ma do zaoferowania Oppo Reno6 Lite i gdzie go kupimy.