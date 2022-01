Xiaomi 12 Ultra to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Jaka będzie jego cena, wyposażenie oraz specyfikacja techniczna? Kolejne tygodnie przynoszą nowe plotki i informacje. W tym artykule zebraliśmy znane szczegóły o Xiaomi 12 Ultra w jednym miejscu. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Xiaomi 12 Ultra pojawia się w przeciekach od dawna. W zasadzie niedługo po premierze modelu Mi 11 okazało się, że w przygotowaniu jest następca. Przez kolejne miesiące plotki i przecieki przybierały na sile. Jaka będzie cena? Czy specyfikacja techniczna będzie z najwyższej półki? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania i nie tylko.

Wysokiej klasy ekran AMOLED

Xiaomi 12 Ultra otrzyma panel AMOLED o przekątnej około 6,8 cala i rozdzielczości QHD+. Będzie to wysokiej klasy wyświetlacz z technologią LTPO 2.0, która zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy wsparcie dla HDR. Pozostaje jeszcze kwestia przedniej kamerki. Plotki mówią, że znajdzie się ona w okrągłym wcięciu lub też zostanie schowana pod ekranem.

Wydajny Snapdragon 8 Gen 1

Pod obudową Xiaomi 12 Ultra znajdzie się oczywiście ostatni procesor Qualcomma dla flagowców z systemem Android. Mowa o układzie Snapdragon 8 Gen 1, który trafił już do kilku modeli telefonów w tym roku. Chip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Potrójny aparat fotograficzny

Xiaomi 12 Ultra otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który zostanie umieszczony na bardzo ciekawie zaprojektowanej wyspie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że jest ona dziwna. Znajdziemy tu trzy obiektywy i plotki mówią o tym, że dostaną one sensory 50, 48 i 48 MP. Tak więc z tymi samymi matrycami, co w poprzedniku. Mają jednak pojawić się udoskonalenia, które obejmą m.in. kamerkę peryskopową z obsługą 5-krotnego zoomu optycznego.







Cena Xiaomi 12 Ultra nie będzie niska

Oczywiście Xiaomi 12 Ultra nie będzie tanim smartfonem. Cena może być jeszcze większa w porównaniu do poprzednika. Kwotami z Chin może się nie zajmujmy, bo to i tak nie bardzo nas dotyczy. W Polsce model z 2021 r. debiutował w cenie od 5699 zł. W tym roku może to być więcej, nawet od 5999 zł, co warto mieć na uwadze.

Bateria z szybkim ładowaniem o mocy 120 W

Xiaomi 12 Ultra będzie kolejnym smartfonem chińskiej marki z obsługą technologii HyperCharge, a więc szybkiego ładowania o mocy 120 W. Sam akumulator ma mieć pojemność około 5000 mAh. Dzięki wsparciu dla tego rozwiązania jego pełne ładowanie powinno odbywać się w czasie zaledwie kilkunastu minut.

Xiaomi 12 Ultra może nie zadebiutować

Pewne plotki mówią o tym, że Xiaomi 12 Ultra może nie zostać zaprezentowany. Dotyczą one jednak na razie Chin. Tam mówi się o tym, że telefon trafi na rynek jednak jako Mix 5 Pro. Co więc stanie się w Europie? Wyjść z tej sytuacji jest kilka. W Chinach zobaczą nowego Miksa i na Starym Kontynencie trafi on pod innym brandingiem lub też na każdym rynku telefon zadebiutuje w tej samej postaci. Jak będzie naprawdę, to zobaczymy być może już za kilka tygodni, bo plotki mówią o premierze jeszcze w tym kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne