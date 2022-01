Oppo Find X5 Lite w drodze. Specyfikacja techniczna bez tajemnic

Oppo Find X5 Lite to nadchodzący smartfon marki, którego premiera odbędzie się wkrótce w Europie. Tak naprawdę będzie to przebrandowany model Reno7 5G. Dlatego specyfikacja techniczna telefonu jest w zasadzie bez tajemnic. Zobaczmy, co wiemy o Oppo Find X5 Lite i kiedy go zobaczymy.