Xiaomi 12 Ultra ma dostać aparat peryskopowy z 5-krotnym zoomem

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Pewne plotki mówią o tym, że model może trafić na rynek jako Mix 5 Pro. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące kamerę telefonu. Ma pojawić się aparat peryskopowy, który ma zapewnić lepszy zoom optyczny.

Aparat peryskopowy z Xiaomi 12 Ultra ma otrzymać nowe rozwiązanie, które wpłynie na poprawę jakości zoomu. Będzie to nowa technologia mająca wnieść liczne udoskonalenia. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać. Wcześniejsze plotki dotyczące kamery flagowca (pochodzące zresztą z tego samego źródła) zakładają użycie sensorów z podobnymi matrycami z poprzednika.

Aparat Xiaomi 12 Ultra z rozdzielczością matryc poprzednika

Jeśli te przecieki są prawdziwe, to aparat fotograficzny Xiaomi 12 Ultra otrzyma te same matryce, które znamy ze specjalnej wersji Mi 11. Tak więc będą to czujniki z matrycami 50 i dwoma 48 MP. Jak będzie naprawdę, to przekonamy się zapewne bliżej planowanej premiery.

