Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma Gorilla Glass Victus+

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, który otrzyma ekran z nowym szkłem marki Corning. To Gorilla Glass Victus+. Takie informacje przekazało sprawdzone w przeszłości źródło. To oznacza, że wyświetlacz powinien być dobrze chroniony. Szkło to otrzyma nie tylko Galaxy S22 Ultra, bo Samsung umieści je w całej serii.