OnePlus 9RT debiutuje poza Chinami. Znamy ceny smartfona

OnePlus 9RT w końcu doczekał się debiutu poza Chinami. W Europie telefonu na razie nie kupimy, ale można go zamawiać w Indiach. Cena wydaje się być całkiem atrakcyjna, choć to flagowiec z 2021 r. Zobaczmy sobie, jakie są ceny modelu OnePlus 9RT na indyjskim rynku oraz dostępne konfiguracje sprzętowe.

OnePlus 9RT debiutował w Chinach jesienią. Po kilku miesiącach smartfon wchodzi na inne rynki. W pierwszej kolejności są to Indie, gdzie cena została ustalona na poziomie 42999 rupii (ok. 2300 zł) za podstawowy model. Początkowo jednak telefon będzie można kupić nawet 4 tys. rupii taniej (ok. 215 zł).

OnePlus 9RT to zeszłoroczny flagowiec, a więc nie ma Snapdragona 8 Gen 1, a starszy procesor 888. Następnie mamy 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Ekran to 6,62-calowy panel Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+.

Ponadto OnePlus 9RT ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus 9RT – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran AMOLED E4 o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z Warp Charge 65 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198,5 g

Android 12 z nakładką producenta

