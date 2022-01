Vivo NEX 5 ma być ogromnym smartfonem. Jest częściowa specyfikacja

Vivo NEX 5 to kolejny smartfon z tej serii. Ostatni model z linii otrzymał w nazwie dopisek w postaci trójki. W 2022 r. odbędzie się premiera jego następcy. Co już wiadomo o tym konkretnym telefonie? Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzenia i stało się to na łamach chińskiej społecznościówki Weibo.

Smartfon Vivo NEX 5 będzie wielki. Plotki mówią o tym, że otrzyma wyświetlacz o przekątnej aż 7 cali. Zapewne będzie to ekran OLED zapewniający podwyższone odświeżanie obrazu. Szczegóły nie są jednak znane. Poza tym wiemy, że pod obudową ma znaleźć się procesor Snapdragon 8 Gen 1, czyli ostatni SoC dla flagowców z Androidem od Qualcomma. Natomiast aparat fotograficzny zapewni 5-krotny zoom optyczny.

Kompletna specyfikacja techniczna Vivo NEX 5 tajemnicą

Vivo NEX 5 skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Kompletna specyfikacja techniczna na razie nie wyciekła. Wiemy jeszcze, że bateria umożliwi bezprzewodowe ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 50 W. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

