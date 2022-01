Realme 9 Pro to smartfon, który zobaczymy w lutym. W sieci pojawiły się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna. Dzięki temu o tym telefonie wiemy już niemal wszystko. Tajemnicą pozostaje cena Realme 9 Pro, ale możemy się domyślać, że kwoty będą atrakcyjne.

Realme 9 Pro był obiektem wielu przecieków. W sieci dopiero co pojawiły się schematy telefonu. Teraz mamy okazję obejrzeć oficjalne rendery. Przy okazji do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu Realme 9 Pro. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Realme 9 Pro to smartfon mający ekran o przekątnej 6,59-cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz będzie w stanie prezentować obraz w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Wiemy też, że Realme 9 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 9 Pro – specyfikacja techniczna

6,59-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695 5G

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android z nakładką producenta

