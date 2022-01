Samsung Galaxy S21 FE 5G dostępny w Polsce. To ceny

Samsung Galaxy S21 FE 5G doczekał się debiutu w Polsce. Cena jest znana i poza tym decydując się na zakup jeszcze przed kilka dni, można liczyć na prezent. Co to za gratis? To słuchawki bezprzewodowe Buds 2. Zobaczmy sobie polskie ceny modelu Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Samsung Galaxy S21 FE 5G debiutował na początku stycznia. Teraz doczekaliśmy się premiery tego smartfona w Polsce. Znamy już ceny. Ponadto cały czas decydując się na zakup można liczyć na atrakcyjny prezent o wartości kilkuset złotych. Są to słuchawki bezprzewodowe Buds 2.

Jeśli zdecydujecie się na zakup smartfona Samsung Galaxy S21 FE 5G do 18 stycznia, to poza słuchawkami bezprzewodowymi Buds 2 można liczyć także na inny prezent. To 5 razy więcej punktów w ramach programu Rewards, które zostaną przyznane na wasze konto. Dzięki temu następne zakupy na stronie producenta będzie można dokonać ze zniżką do 192 zł. Poza tym klienci otrzymują 4 miesiące w usłudze YouTube Premium.

Ceny modelu Samsung Galaxy S21 FE 5G w Polsce

model z 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane – 3499 zł

model z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane – 3849 zł

Samsung Galaxy S21 FE 5G w Polsce dostępny jest w czterech kolorach obudowy. To biały, oliwkowy, lawendowy i grafitowy.

źródło: komunikat prasowy