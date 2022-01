Galaxy S22 Ultra to flagowiec, którego cena ma być wyższa względem poprzednika. Mało tego, bo Samsung zamierza podnieść kwoty także w przypadku pozostałych dwóch smartfonów. Tanio więc nie będzie. Zobaczmy sobie, ile ma wynieść cena modelu Samsung Galaxy S22 Ultra i jak to przełoży się na wydatek w Polsce.

Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Jaka będzie jego cena? Tutaj rąbka tajemnicy uchyla nam źródło informacji. Wygląda na to, że trzeba szykować się na większe wydatki w porównaniu do zeszłego roku. Koreańczycy planują sprzedawać nowe telefony drożej. W Stanach Zjednoczonych mają to być kwoty o 100 dol. większe względem 2021 r.

Cena modelu Samsung Galaxy S22 Ultra ma wynieść w podstawowej wersji 1299 dol. (ok. 5,2 tys. zł). W Europie zapłacimy jeszcze więcej, bo pewnie 1349 euro (6,1 tys. zł). Tak więc w Polsce zapewne kwota przekroczy 6 tys. zł. co trzeba mieć na uwadze. Pozostałe smartfony też będą droższe.

Nie tylko cena modelu Samsung Galaxy S22 Ultra będzie wyższa

Samsung planuje podnieść o wspomniane 100 dol. także ceny pozostałych modeli. Podstawowy wariant modelu Galaxy S22 ma kosztować od 899 dol. Natomiast w przypadku Plusa ma to być 1099 dol. Winowajcą sytuacji są zapewne globalne problemy z dostępnością półprzewodników i łańcuchy dostaw.

