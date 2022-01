Realme GT 2 w wersji global dostrzeżony w Google Play. Premiera blisko

Realme GT 2 global jest już blisko. Smartfony w wersjach międzynarodowej i na indyjski rynek zostały dostrzeżone w Google Play Console. To przybliża je do rynkowego debiutu, który odbędzie się w niedługim czasie. Oczywiście premiery Realme GT 2 spodziewamy się także w naszym kraju.

Realme GT 2 został zaprezentowany wraz z droższym modelem Pro. Premiera edycji global tych smartfonów zdaje się być nieodległa. Potwierdza nam to konsola Google Play, gdzie dostrzeżono dwa różne telefony. Jeden z nich to wariant międzynarodowy, który trafi także do Europy. Drugi przeznaczony jest na rynek indyjski.

Realme GT 2 global ukrywa się pod nazwą kodową RMX3311. Natomiast ten na indyjski rynek to RMX3312. Oba mają to samo wyposażenie i właśnie pod takimi kryptonimami dostrzeżono je w konsoli Google Play. Proces certyfikacji oznacza, że oficjalna zapowiedź flagowca poza Chinami musi być bardzo nieodległa.

Realme GT 2 global potwierdzony przez CEO

Warto dodać, że międzynarodowe wersje smartfonów z serii Realme GT 2 zostały ostatnio potwierdzone przez CEO marki. Madhav Sheth uchylił rąbka tajemnicy na ten temat na łamach własnych kont w mediach społecznościowych. Wtedy też ujawniono, że premiera ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale konkretnego terminu nie ma.

